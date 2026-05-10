„Der Ort der Friedenskirche in Wörth ist prädestiniert dafür und hat mich bei meiner Arbeit beflügelt“, sagt Kerstin Heidrich der RHEINPFALZ. Sie hat zum Thema „Von Liebe und Frieden“ Arbeiten angefertigt. Jetzt lädt sie am Donnerstag, 14. Mai (Christi Himmelfahrt), um 10.30 Uhr in die Friedenskirche in der Mozartstraße zum Gottesdienst mit anschließender Vernissage ihrer Ausstellung (Acryl – Tusche – Aquarell) ein. Die in Hördt wohnende freischaffende Künstlerin hat dort ihr Atelier. Sie ist auch als Dozentin an der Kunstschule Villa Wieser in Herheim tätig. Seit Mai 2025 hat sie außerdem eine kleine Galerie in Kandel in der Hauptstraße 85, wo sie donnerstags von 12 bis 17 Uhr anwesend ist. Zudem hat sie ihre Werke schon in zahlreichen Ausstellungen präsentiert. Die Ausstellung in der Friedenskirche dauert bis zum 31. August.