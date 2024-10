Ein 50-jähriger Mann aus Maximiliansau wurde am Freitagabend als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann in alkoholisiertem Zustand das Haus und hatte seiner Lebensgefährtin gegenüber Suizidgedanken geäußert. Daher ging die Polizei von einer Eigengefährdung aus. Die Suchmaßnahmen wurden durch einen Diensthund, einen Polizeihubschrauber und die Wasserschutzpolizei unterstützt. Dank dieser Hilfsmittel konnte der Mann gefunden und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111).