Der seit vergangenem Mittwoch vermisste 17-jährige Kivan aus dem badischen Weingarten hat sich am Montagmorgen wohlbehalten bei einer Polizeidienststelle gemeldet. Er wird nun an seine Pflegeeltern überstellt, informierte die Polizei. In einer früheren Meldung war gemutmaßt worden, dass der Jugendliche wegen familiären Streitigkeiten ausgebüxt war. Es gab von Freitag bis Sonntag eine große Suchaktion mit Rettungshunden.