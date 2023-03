[Aktualisiert: 27. März, 15.05 Uhr]. Der vermisste Jugendliche aus Weingarten ist am Montag wieder wohlbehalten aufgetaucht. Wohl nach familiären Streitigkeiten ist der 17-jährige Kivan aus Weingarten im Landkreis Karlsruhe von zu Hause abgehauen und seit Mittwoch gegen 18 Uhr vermisst worden. Gegen 19 Uhr wurde der Jugendliche zuletzt nahe des Bolzplatzes an der Walzbachhalle gesehen. Seit Freitag laufen Suchmaßnahmen. Die große Suchaktion wurde am Sonntagmittag von Suchtrupps mit Rettungshunden fortgeführt.

Kivan ist etwa 180 cm groß, 70 kg schwer, sehr schlank und hat dunkle kurze Haare. Er war mit einer kurzen grauen Baumwollsporthose, einem T-Shirt und vermutlich einer schwarzen Winterjacke bekleidet. Zudem führte er vermutlich eine Sporttasche sowie Sportschuhe mit sich. Bei seinem Verschwinden war der Jugendliche auf Inlineskates unterwegs. Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.