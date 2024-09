[Aktualisierung Donnerstag, 26. September, 13:00 Uhr] Die Suche nach dem vermissten 74-Jährigen nimmt ein gutes Ende. Der Germersheimer wurde durch den Hubschrauber entdeckt. Rettungskräfte sind vor Ort, um den 74-Jährigen zu versorgen. Der Notarzt ist unterwegs. Die Besatzung des Hubschraubers, der zur Mittagszeit über der Germersheimer Stadtmitte schwebte, entdeckte eine Person, die in einem kleinen Wäldchen lag. Die am Donnerstagvormittag nochmals intensivierte Suche der Polizei war letztlich erfolgreich.

Der Einsatz eines Hubschraubers am Mittwochabend und die Suche mit Hunden und Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr haben bislang nicht zum Erfolg geführt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Germersheim am Abend auf Anfrage. Zunächst war man davon ausgegangen, dass sich der Mann im Innenstadtgebiet aufhält. Nach einem entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Naherholungsgebiet Sondernheimer Baggersee abgesucht.

Derzeit gingen immer wieder Hinweise ein, dass der Vermisste im Laufe des Tages gesehen worden sein soll, sagte der Sprecher. Gerade werde der Suchradius rund um Germersheim und Sondernheim erweitert. Einige Gebiete würden noch am Mittwochabend überprüft. Allerdings stelle sich mit zunehmender Dunkelheit das Problem, dass man den 74-Jährigen nicht sehen würde, wenn er sich abseits von Wegen in einem Feld oder im Wald aufhält. „Wir hoffen, dass jemand auf ihn aufmerksam wird.“ Irgendwann in der Nacht werde die Suche unterbrochen, am Donnerstagmorgen werde man sich dann neu aufstellen, so der Sprecher.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann wurde zuletzt am Mittwoch gegen 11. 45 Uhr gesehen, als er seine Wohnung verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Angehörige hatten ihn als vermisst gemeldet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 Meter groß, schlank, graue kurze Haare. Er trägt eine dunkelblaue Jeans mit Seitentaschen und eine blaugrüne Jacke. Ein Foto des Vermissten findet sich unter https://s.rlp.de/qH1DtyL .

Zeugen werden bei möglicher Sichtung des Vermissten weiterhin dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.