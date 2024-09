Die Suche nach dem vermissten 74-Jährigen nimmt ein gutes Ende. Der Germersheimer wurde am Donnerstagmittag durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers lebend entdeckt.

Um die Mittagszeit am Donnerstag lag über der Stadt das Dröhnen eines Hubschraubers, der mal niedriger, mal höher über der Queich und den Dächern der Häuser in der Stadtmitte flog. Nicht wenige Bewohner öffneten ihre Fenster und schauten gegen den Himmel oder standen auf den Straßen, fotografierten den Polizeihubschrauber. Der bewegte sich plötzlich nicht mehr von der Stelle und schwebte über dem Hufeisen der Fronte Beckers.

Nahe dieser Infanteriegalerie in der Fronte Becker wurde der Vermisste in einem Wädchen entdeckt. Foto: wim

Polizeiwagen kamen mit Blaulicht angefahren und stoppten vor der Baustelle Klosterstraße. Schnell war klar, dass der Mann wahrscheinlich entdeckt worden war. Rettungskräfte und Polizisten waren inzwischen nahe des Jugendzentrums im Hufeisen in einem Wäldchen im Einsatz, um den entdeckten 74-Jährigen zu versorgen. Gesehen wurde er nach Angaben der Polizei durch die Besatzung des Hubschraubers. Der 74-Jährige, der nicht mehr so gut zu Fuß ist, lag in einem Wäldchen oberhalb der Infanteriegalerie. Die am Donnerstagvormittag nochmals intensivierte Suche der Polizei war letztlich erfolgreich. Mit „einer leichten Unterkühlung“ wurde der Vermisste zur „medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht“, so die Polizei. Diese bedankt sich für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Suche nach dem Senior startete am Mittwochmittag, nachdem der 74-Jährige zuletzt gegen 11.45 Uhr gesehen worden war, als er seine Wohnung verließ. Angehörige hatten ihn wenig später als vermisst gemeldet, da er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte – was sich am Donnerstagmittag bewahrheitete.

Hier schwebt der Polizeihubschrauber über der Fronte Becker. Foto: wim

Die Polizei suchte nach dem Germersheimer schon am Mittwochabend mit einem Hubschrauber sowie mit Hunden und Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr – jedoch erfolglos. Zunächst war man davon ausgegangen, dass sich der Mann im Innenstadtgebiet aufhält. Nach einem entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Naherholungsgebiet Sondernheimer Baggersee abgesucht. Immer wieder gingen weitere Hinweise zum Vermissten ein.

Der Suchradius wurde erweitert, Sondernheim miteinbezogen. Allerdings stellte sich mit zunehmender Dunkelheit das Problem, dass man den 74-Jährigen nicht sehen würde, wenn er sich abseits von Wegen in einem Feld oder im Wald aufhält. „Wir hoffen, dass jemand auf ihn aufmerksam wird“, sagte am Mittwochabend ein Polizist. In der Nacht wurde die Suche unterbrochen und am Donnerstagmorgen wiederaufgenommen. Gefunden wurde er dann gegen 13 Uhr.