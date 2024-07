Weil sie eine vermisste Frau gesucht hat, war die Polizei am Sonntagabend mit vielen Einsatzkräften im Bereich der B9 bei Bellheim-Nord und Germersheim unterwegs. Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt. Die 44-jährige Frau wurde schließlich gefunden, war bei Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.