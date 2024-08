Im Falle der als vermisst gemeldeten 84-Jährigen ist die Polizei dringend auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zuletzt wurde die Seniorin am Samstag gegen 19 Uhr in der Riedburgstraße gesehen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Seniorenheimbewohnerin könnte sich der Polizei zufolge in einer hilflosen Lage befinden. Vor allem nachdem es in der Nacht auf Sonntag stark geregnet hatte. Nun steigen die Temperaturen wieder. Die bisherige Suche verlief ergebnislos. Die 84-Jährige ist zirka 1,55 bis 1,60 Meter groß, von zierlicher Statur, hat graue, kurze Haare und ist mit einem weißen T-Shirt mit rotem Kragen sowie pinkfarbenen Turnschuhen bekleidet. Ein Bild der Vermissten finden Sie hier. Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274-9580.