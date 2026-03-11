Anfang Februar war eine 69-Jährige aus Karlsruhe als vermisst gemeldet worden. Wenige Tage später wurde ihr Auto verlassen und abgeschlossen in Büchelberg entdeckt. Suchen von Seiten der Polizei hatten keinen Erfolg gebracht. Bei einer privaten Suchaktion gut eine Woche nach der Vermisstenmeldung wurde die Seniorin tot aufgefunden, zirka 300 Meter vom Büchelberger Wasserturm entfernt.

Zur Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Landau die Obduktion angeordnet. Diese hat keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben. Allerdings konnte die Todesursache nicht endgültig geklärt werden, teilte die Kriminalpolizei Landau auf Anfrage mit. Nun soll möglicherweise ein weiteres Gutachten Aufschluss geben.