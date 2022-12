Zu einem glücklichen Ende führte am Mittwochabend die Suche nach einer 69 Jahre alten, an demenzerkrankten Frau. Sie war laut Angaben von Angehörigen seit dem Nachmittag nicht mehr auffindbar. Polizisten aus Germersheim und umliegenden Dienststellen machten sich auf die Suche und trafen die Frau wohlbehalten im Bellheimer Wald an. Offensichtlich hatte sie sich verlaufen. Der bereits im Anflug befindliche Polizeihubschrauber und die angeforderte Freiwillige Feuerwehr konnten wieder abbestellt werden, berichtet die Polizei.