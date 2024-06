Opfer eines Trickdiebes wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr eine 44-Jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Fortmühlstraße. Als sie in ihr Auto einstieg, machte ein Mann sie e darauf aufmerksam, dass sie auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug Geld verloren habe. Die Frau stieg aus, um nachzuschauen. Als sie zum Auto zurück kam, hatte der vermeintliche Helfer ihre Handtasche samt Geldbeutel und Handy vom Beifahrersitz entwendet und war geflohen.

Hinweise an die Polizei Germersheim, 07274/9580, pigermersheim@polizei.rlp.de.