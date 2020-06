Einen sogenannten Enkeltrick versuchten unbekannte Täter am Freitagnachmittag bei einem 87-jährigen Mann. Der vermeintliche Enkel meldete sich telefonisch bei „seinem Opa“ in Bellheim und gab an, nach einem Verkehrsunfall dringend Geld für die Reparatur des Fahrzeugs zu benötigen. Der Mann erkannte laut Polizeibericht frühzeitig den Schwindel und beendete das Gespräch.