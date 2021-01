Im Bereich Jockgrim melden sich bei Senioren zur Zeit vermehrt Anrufer mit Varianten des „Enkeltricks“. Davor warnt die Polizei Landau. Der Rat der Polizei: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen.“