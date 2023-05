Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schöne Bescherung. Am Tag vor Weihnachten klingelte das Telefon bei Uwe Drews, dem Vorsitzenden des abstiegsbedroht in die Corona-Krise gegangenen Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim. Übermittelt wurden ihm aber keine Weihnachtswünsche, sondern eine Nachricht, die ihn ins Mark treffen sollte. Sein Sportlicher Leiter Heiko Magin verlässt den Verein und heuert als „Headcoach“ des neuen Trainerteams beim TuS Mechtersheim an.

„Heiko Magin hat mich in diesem Telefonat darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben in Rülzheim zu entbinden“, berichtet Drews. Auch am Tag danach ist er noch spürbar