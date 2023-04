Mehrere Personen gerieten anlässlich einer Verlobungsfeier in der Nacht zum Sonntag in Grünwinkel in Streit, der in Körperverletzungen und mehreren Sachbeschädigungen endete. Auch die hinzugerufenen Polizei- und Rettungskräfte wurden angegangen, bespuckt, bedroht und vulgär beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Feier in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00.50 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Herrmann-Leichtlin-Straße gerufen. Offenkundig handelte es sich um Gäste einer nahen Verlobungsfeier. Während die Polizeikräfte die Kontrahenten trennten, versuchten zwei 27-jährige Männer, einen Polizeibeamten anzugreifen. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, eine Gebäudefassade beschädigt, eine Fensterscheibe zerschlagen und einen 23-jährigen Mann mit einer Glasscherbe verletzt zu haben. Er wurde von der Polizei festgenommen. Obwohl der Tatverdächtige ebenfalls Verletzungen davontrug, lehnte er eine medizinische Behandlung ab, schrie die Einsatzkräfte bedrohend und beleidigend an und spuckte einer Rettungssanitäterin ins Gesicht. Weil er sich nicht beruhigen ließ, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Die übrigen Störer erhielten Platzverweise. Insgesamt waren 15 Streifenbesatzungen nötig, um die Streitigkeiten zu beenden. Darüber hinaus musste die Berufsfeuerwehr noch in der Nacht ein beschädigtes Fenster provisorisch verschließen. Es entstanden Sachschäden von geschätzt 3.000 Euro.