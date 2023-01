Zwischen Selina Zimmermann und Chris Mayer hat es beim Aufbau der Bühne für den Carneval-Verein gefunkt.

„Wir haben uns schon länger im Verein gekannt, aber nicht wahrgenommen. Erst 2020 beim Bühnenaufbau hat es gefunkt“, erzählt die neue Prinzessin des Carneval Vereins (CV) Rot-Weiß Berg „Die Gäßeknie“ Selina Zimmermann der RHEINPFALZ. Jetzt ist Chris Mayer nicht nur ihr Verlobter, sondern auch ihr Prinz und sie leben zusammen in Scheibenhardt. Als Prinzenpaar Chris I. und Selina II. folgen sie auf Andre I. und Julia I., die seit 2019 über die Corona-Zeit im Amt waren und führen die „Gäßeknie“-Fastnachter durch die fünfte Jahreszeit.

Die 22-jährige in Hagenbach geborene Selina Zimmermann hat als kleines Mädchen gerne getanzt. „Meine ältere Schwester hat schon im CV Berg mit getanzt. Dann bin ich mit fünf Jahren auch eingetreten, also seit 2005 dabei. 2010 wurde ich das Tanzmariechen des Vereins, nach einem Trainerwechsel dann wieder ab 2014 bis 2020.“ Weiterhin tanzt sie noch in der Garde und ist beim Schautanz dabei.

Im Turnverein Hagenbach aktiv

Nach dem Realschulabschluss in Kandel und einem FSJ-Jahr machte sie ihr Abitur an der IGS Kandel. Jetzt studiert sie Lehramt für Grundschulen im vierten Semester und ist neben dem Studium als PES-Kraft im Ganztagsbereich der Grundschule Hagenbach tätig und leitet eine Turn-AG. Sie war selbst im Turnverein Hagenbach aktiv, bevor sie zum Trampolinspringen wechselte, was sie immer noch betreibt.

Der in Karlsruhe geborene 31-jährige Chris Mayer wohnt seit 1993/94 in Scheibenhardt und war als gelernter Gärtner bei der Stadt Karlsruhe tätig und ist jetzt bei Greentec in Berg beschäftigt. „Durch meinen besten Freund bin ich 2015 zum Männerballett „Bergstreetboys“ des CV Berg gekommen, wo ich bis jetzt aktiv dabei bin. Aber auch bei anderen Aktivitäten wie dem Bühnenaufbau oder beim Bedienen während der Veranstaltungen bin ich dabei“ sagt er. Seit diesem Jahr ist er auch Mitglied im Gremium, dem erweiterten Vorstand des Carneval Vereins. Als geborener Karlsruher besucht er auch gerne Spiele „seines“ KSC.

„Ein klares Ja“

Selina Zimmermann und Chris Mayer wurden vom Vorsitzenden des Vereins Sebastian Hauser gefragt, ob sie es sich vorstellen könnten, als Prinzenpaar die Regentschaft zu übernehmen. „Da wir schon beide länger im Verein aktiv sind, gab es für uns natürlich ein klares Ja zu dieser Anfrage“, stimmten sie zu.

Nun liegt ein umfangreiches Arbeitsprogramm vor dem Paar in einer Kampagne, die am 21. Februar endet. Am Freitag, 3., und Samstag, 4. Februar, finden die eigenen Prunksitzungen in Berg statt – dieses Mal nur zwei anstelle der bisherigen drei, weil Corona eventuell immer noch im Spiel ist. Außerdem stehen nach bereits absolvierten Besuchen auf ihrem Programm noch die Teilnahmen in Otterstadt, Kandel, Rülzheim, Jockgrim und Billigheim. Inwieweit dieses Jahr Umzüge stattfinden werden, ist noch nicht geklärt. Auf jeden Fall soll am Samstag, 18. Februar, die bekannte und beliebte Karnevals-Jukeboxparty starten.