Mathematik ist ein Fach, das Schülern oftmals Probleme bereitet. Mehr als 60 Prozent aller Nachhilfeschüler des Studienkreises erhalten Unterstützung in diesem Fach. Der Studienkreis hat den 12. November zum „I-love-Mathe-Tag“ erklärt, da gut vermittelt, Mathe durchaus Spaß machen kann, wie Thomas Momotow, Sprecher des Nachhilfeanbieters, sagt. Aus Anlass des Aktionstages bietet das Nachhilfe-Institut Schülern der Klassen 5 bis 13 in den kommenden Wochen kostenfreie Mathe-Grundlagenkurse an. Darin vermitteln Nachhilfelehrer des Studienkreises online wichtige Inhalte, die während der Homeschooling-Zeit möglicherweise zu kurz gekommen sind. Infos, Termine, Anmeldemöglichkeit sowie Unterhaltsames zur Mathematik gibt es auf ilovemathe.de. Kontakt zum Studienkreis in Germersheim, Nicole Trost, Telefon 07274 5005606. Beratung: Mo., Di., Mi., 13.30 bis 17 Uhr, Do. 14 bis 17.30 Uhr, Fr. 8.30 bis 12 Uhr, E-Mail: germersheim@studienkreis.de, Internet: https://www.studienkreis.de/nachhilfe-germersheim/