Nicht mehr fahrbereit war ein Motorrad, nachdem der Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Westheim und Lustadt am Samstag gegen 20 Uhr gestürzt war. Der unbekannte Fahrer ließ das beschädigte Motorrad zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Fahrer dürfte sich durch den Sturz mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefon 07274 9580 in Verbindung zu setzen.