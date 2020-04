Zu einem Unfall, bei dem eine Person Kopfverletzungen erlitt, kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Maximiliansau. In den Unfall in der Pfortzer Straße waren ein Auto und ein Fahrradfahrer verwickelt. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei am frühen Abend noch nicht machen. Nur so viel: Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen ist noch unklar. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort.