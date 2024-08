Ein Habicht war jüngst gegen ein Fenster in der Bundeswehrkaserne geflogen. Nach einer Woche der Genesung in einer Auffangstation des Naturschutzbundes wurde der Greifvogel nun zurück in die freie Wildbahn entlassen.

Als der Habicht gegen die Scheibe eines Gebäudes auf dem Kasernengelände in Germersheim flog, in dem gerade neue Rekruten ihre Grundausbildung absolvierten, und anschließend am Boden liegen blieb, riefen die Zeugen direkt Thomas Ratzel zur Hilfe. Der im Stabsdienst beschäftigte Bundeswehroffizier ist neben seinem Beruf als Jäger tätig, was in der Kaserne bestens bekannt ist.

Ratzel stellte daraufhin den Kontakt mit Wilfried Krell her, der seit gut 18 Jahren bei einigen Vereinen und in vielen Bereichen im Natur- und Tierschutz aktiv ist. Unter anderem ist Krell als Wildschadenschätzer und Fledermauskundschafter in Rheinland-Pfalz unterwegs, geht aber auch dem Amt des Wildtierschützers in Baden-Württemberg nach. Daher ist er für viele in der Umgebung der natürliche Ansprechpartner in solchen und anderen Fällen. „Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert“, erklärt er. „Ich habe den Habicht abgeholt und dann direkt zur Auffangstation nach Haßloch gebracht. Dort kann man sich gut um den Vogel kümmern und ihn pflegen.“

Bundeswehroffizier Thomas Ratzel und Maik Heublein, Leiter der vom NABU betriebenen Auffangstation für Greifvögel. Foto: Tim Bößer

Mit der Auffangstation habe er bereits in der Vergangenheit verlässlich zusammengearbeitet. In der Station, die auf die Genesung verletzter Greifvögel spezialisiert ist, die Finderinnen und Findern zu ihnen bringen, gab es eine erste Untersuchung der Gesundheit des Greifvogels und der Verletzungen, die sich er zugezogen hatte. „Der Habicht war am rechten Auge verletzt und hatte eine Gehirnerschütterung“, beschreibt Maik Heublein, der als Leiter der vom NABU betriebenen Auffangstation für Greifvögel in Haßloch eine ganze Menge Erfahrung mit verletzten Greifvögeln und deren Behandlung hat. Unter seiner Betreuung und der einiger ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer verbrachte der Habicht die nächsten Tage damit, sich von seiner Kollision mit der Fensterscheibe zu erholen und neue Stärke zu finden. „Allgemein hat der Vogel gut gefressen, kam wieder zu Kräften und hat sich schnell wieder erholt.“

Acht Tage Pflege reichen aus

Ein Glücksfall, denn im schlimmsten Fall könne ein solcher Vorfall für den Vogel schwerwiegende Folgen haben und er würde deutlich länger zur Erholung brauchen, in manchen ähnlichen Fällen brauchten Habichte sogar mehrere Monate, bis sie wieder auf den Beinen waren. Nach gut acht Tagen in der Pflege war der Vogel schließlich bereit, wieder in seinen natürlichen Lebensraum entlassen zu werden. „Anhand der Farbe des Gefieders konnten wir sehen, dass der Habicht ziemlich jung ist, nämlich erst ein Jahr alt “, führt Heublein weiter aus. „Jüngere Habichte haben eher graubraunes Gefieder, später färbt es sich zu dunklem rubinrot“, fügt Wilfried Krell hinzu.

Wegen des Alters sei es wichtig, so Heublein, den Greifvogel wieder in das Gebiet zu entlassen, aus dem er gekommen war. „Ein so junger Habicht hätte woanders keine Chance zu überleben, wenn wir ihn in einer fremden Umgebung mit anderen Vögeln aussetzen würden. Deswegen muss er zurück in sein eigenes Revier“, sagt Maik Heublein. Das Revier ist in diesem Fall eine offene Wiese auf dem Gelände der Bundeswehr in Germersheim, nicht weit von dem Gebäude entfernt, gegen dessen Fensterscheibe der Habicht flog.

Maik Heublein mit seinem Schützling. Foto: Tim Bößer

An einem frühen Vormittag, gut eineinhalb Wochen nach dem Vorfall, stand dann die Freilassung des wieder genesenen Habichts an. Von der Auffangstation aus bringt Maik Heublein den Greifvogel in einem mit stabilem Klebeband verschlossenen Pappkarton zurück zur Kaserne der Bundeswehr. Auch Wilfried Krell und Thomas Ratzel sind gekommen, um der Entlassung beizuwohnen. In seiner Box tritt der Habicht um sich, während Heublein ihn zur Wiese trägt, auf der er freigelassen werden soll.

Der Flug in die Freiheit. Foto: Tim Bößer

Als er den Habicht aus dem Karton herausholt, blickt der Vogel sich aufgeregt um. Von einem verletzten Auge ist nichts mehr zu sehen, die Wunde ist vollkommen geheilt. Die Behandlung hat ihr Ziel erreicht. Krell macht noch ein paar Fotos, um den Moment festzuhalten, dann lässt Maik Heublein den Vogel los und dieser verschwindet nach einem kurzen Flug zwischen zwei Bäumen. Damit ist der Habicht wieder in Freiheit und kann sich ohne Einschränkungen bewegen. Ohne das Engagement von Thomas Ratzel, Wilfried Krell und Maik Heublein wäre das wohl nicht möglich gewesen. „Wahrscheinlich wird er sich erstmal auf einem der Bäume niederlassen, um seine Freiheit wieder zu genießen und sich zu orientieren“, mutmaßt Krell, der dem Vogel zufrieden hinterherblickt.