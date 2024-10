Der Arbeitskreis „Sportstätten“, der während der letzten Legislaturperiode vom Gemeinderat ins Leben gerufen wurde, besteht nach dem Willen des neuen Gremiums weiter. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat, dass es weiterhin den Arbeitskreis geben soll.

Er setzt sich aus zwei Vertretern des Sportvereins Olympia Rheinzabern und jeweils aus einem Vertreter der dem Ortsgemeinderat angehörigen Gruppierungen zusammen. In der Diskussion der Ratsmitglieder wurde bewusst der Begriff „Fraktion“, der in der Beschlussvorlage stand, durch „Gruppierung“ ersetzt, um die Auswahl der zulässigen Arbeitskreis-Mitgliedern nicht zu sehr einzuschränken. Aufgabe des Arbeitskreises ist es weiterhin, über die Verlagerung des Stadions an der Kandeler Straße zu beraten, genauso wie über Sanierung und Umgestaltung des Kunstrasenplatzes. In der Diskussion ist ebenfalls immer noch der Bau eines neuen Fußballfeldes im Bereich des Freizeitgeländes „Am Bauernwald“ als Ersatz für das Stadion an der Kandeler Straße. Einstimmig in den Arbeitskreis gewählt wurden Peter Ullmer (SPD), Reiner Marz (CDU), Bürger Frank Sitter (Grüne) und Alexandra Hirsch (FDP).