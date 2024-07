Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten in Ottersheim und Knittelsheim, ob die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten wird. Ergebnis laut Polizeibericht: In Ottersheim waren drei Fahrzeuge zu schnell, in Knittelsheim zwölf.

Zudem wurde am Mittwochmorgen das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld kontrolliert. „Erfreulicherweise kam es im Zeitraum von 7.45 bis 8.15 Uhr zu keinen Verstößen“, heißt es im Polizeibericht.