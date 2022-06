Ein 25-jähriger Autofahrer war am Mittwoch kurz vor 7 Uhr auf der B3 zwischen Ettlingen und Neumalsch unterwegs und geriet aus noch unklaren Gründen in den Gegenverkehr. Zunächst touchierte er ein Schwerfahrzeug und stieß dann noch frontal mit einem dem Lkw folgenden Auto zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Es waren ein Rettungshubschrauber und zwei weitere Rettungsteam im Einsatz. Beide Autofahrer kamen aufgrund der schweren Verletzungen in Kliniken. Wegen der Sperrung der B3 kam es in beiden Richtungen zu Staus. Davon betroffen waren auch die Umleitungsstrecken. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.