Fünf Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall am Montag im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim. Darunter waren vier Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren.

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilt, wollte ein 76-jähriger Autofahrer am frühen Nachmittag vorwärts in eine Parklücke einparken. Dabei habe er offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und seinen Wagen beschleunigt. Laut Polizei warteten unmittelbar davor vier Kinder vor einem Imbisswagen. Das Auto habe sie erfasst und sei gegen den Imbiss geprallt.

Die Kinder kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch der Inhaber des Imbisswagens habe leichte Verletzungen erlitten. Der Autofahrer stand den weiteren Angaben zufolge nach dem Unfall unter Schock. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.