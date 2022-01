Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf dem Karlsruher Ostring. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrer Mercedes B-Klasse gegen 19 Uhr auf dem linken Fahrstreifen des Ostrings in südliche Richtung, als es zu einer seitlichen Kollision mit einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes E-Klasse eines 56-Jährigen kam. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer der B-Klasse leicht verletzt. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der 0721-944840 in Verbindung setzen.