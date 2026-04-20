Die Polizeidirektion Landau hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass in ihrem Einzugsbereich vergangenes Jahr insgesamt 9681 Verkehrsunfälle registriert wurde – ein Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unfallschwere hat hingegen zugenommen: Unfälle mit Personenschaden stiegen um 4,5 Prozent, ebenso die Anzahl der Verkehrstoten und Leichtverletzten, während die Zahl der Schwerverletzten sank. E-Scooter-, aber auch Rad- und Pedelec-Fahrende sowie Lkw waren 2025 häufiger an Unfällen mit Verletzten beteiligt. Senioren und Kinder sind zunehmend betroffen, während bei jungen Fahrenden zwischen 18 und 24 Jahren ein Rückgang der zu verzeichnen ist. Bei den Unfallursachen gingen klassische Faktoren wie Geschwindigkeit, Abstand und Abbiegefehler laut Lagebild zurück. Der vollständige Bericht kann im Netz unter folgender Adresse abgerufen und eingesehen werden: https://s.rlp.de/XJAmi.