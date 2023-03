Die Polizei im Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat die Verkehrsstatistik für das Jahr 2022 veröffentlicht. Laut dieser gab es mehr Unfälle als noch in 2021. Insgesamt 21.129 Mal hat es gekracht (1.278 Unfällen mehr als 2021). Ein Grund für den Anstieg ist in den Corona-Jahren 2020 und 2021 zu sehen, in denen auf den Straßen weniger los war. Im direkten Vergleich zum Jahr 2019 - also vor der Corona-Pandemie - gab es 2022 demnach 3.209 Unfälle weniger. „Insoweit kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen“, stellt der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion beim Polizeipräsidium Karlsruhe Martin Plate fest. Zwar ging die Zahl der schwer verletzten Personen zurück, dafür gab es leider mehr Tote: 24 Menschen starben im vergangenen Jahr auf den Straßen. Bei zehn Opfern handelte es sich um Insassen von Autos. Häufigste Unfallursache war laut Polizeibericht das Abkommen von der Fahrbahn. Vier der zehn tödlich Verunglückten waren nicht angeschnallt. Auch vier Fahrrad- und zwei Pedelecfahrende verunglückten tödlich. Vier von ihnen stürzten alleinbeteiligt, ein Unfall geschah beim Abbiegen und ein weiterer bei einem Überholvorgang.

Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern stieg insgesamt auf 1.133 an und erreichte damit einen bisherigen Höhepunkt. Die Zahl der Motorradunfälle stieg leicht auf 232 an. Dabei ereigneten sich im Landkreis Karlsruhe fast doppelt so viele Unfälle mit Motorrädern wie im Stadtgebiet. Bei Motorradunfällen wurden 195 Personen verletzt, 50 davon schwer. Wie schon im Jahr 2021 verunglückten letztes Jahr vier Fahrer tödlich. Als häufigste Unfallursachen sind in der Verkehrsstatistik Vorfahrtsmissachtungen, Abstandsverstöße, Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie nicht angepasste Geschwindigkeit genannt. Die Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war, stieg auf 349 Unfälle an.