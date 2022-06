Erst ausgebremst, dann auf die Scheiben getrommel: Die Polizei sucht nach einem rücksichtslosen Autofahrer, der am Donnerstagmittag auf der BAB 5 kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd unterwegs gewesen sein soll.

Nach den derzeitigen Ermittlungen verhielt sich wohl der Fahrer eines VW-Golf am Donnerstag gegen 13.15 Uhr grob verkehrswidrig und rücksichtslos, als er einem Porsche-Fahrer in Fahrtrichtung Norden dicht auffuhr und rechts überholte. Das schreibt die Polizei in einer Meldung. Der VW-Fahrer habe sein Auto im weiteren Verlauf wohl bis zum Stillstand abgebremst und sei ausgestiegen.

Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen und teilweise auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen. „Der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer war es zu verdanken, dass es zu keinem Verkehrsunfall kam“, schreibt die Polizei. „In aggressiver Weise“ habe der Fahrer des Golf versucht, die Tür des Porsche zu öffnen. Als dies misslang, habe er auf die Seitenscheibe geschlagen. Anschließend sei der Fahrer des VW weitergefahren, wobei er offenbar weitere Fahrzeuge rechts und sogar auf dem Standstreifen überholt habe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.