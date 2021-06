Am Donnerstag kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in Weingarten und Zeiskam. Zunächst wurde von 9.45 bis 11.15 Uhr der Verkehr auf der Hauptstraße in Weingarten aus Fahrtrichtung Schwegenheim kommend überwacht. Ein Autofahrer war zu schnell, ein weiterer nicht angeschnallt und an zwei Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Im Anschluss wurde zwischen 12 und 13.30 Uhr der Verkehr in der Bahnhofstraße in Zeiskam ins Visier genommen. Hier waren drei Autofahrer schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs.