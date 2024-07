[Aktualisiert: 25. Juli 2024, 16.03 Uhr] Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten in Ottersheim und Knittelsheim, ob die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten wird. Ergebnis laut Polizeibericht: In Ottersheim waren drei Fahrzeuge zu schnell, in Knittelsheim zwölf.

Bei einer weiteren Kontrolle am Mittwochmorgen zwischen 8.30 und 12.45 Uhr wurde in Kandel an der L 542 in Höhe der Feuerwehr in Fahrtrichtung Kandel die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern waren 36 Verkehrsteilnehmer zu schnell, so die Polizei.

Zudem wurde am Mittwochmorgen das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld kontrolliert. „Erfreulicherweise kam es im Zeitraum von 7.45 bis 8.15 Uhr zu keinen Verstößen“, heißt es im Polizeibericht.

Bereits am Dienstagmittag kontrollierte die Polizei den Verkehr in Neulauterburg. Im Fokus standen hier das Durchfahrtsverbot aufgrund der Baustellen und die verkehrswidrige Benutzung der Radwege. Im Kontrollzeitraum wurden keine Verstöße festgestellt werden. Tags darauf wurde der Bereich nochmals zur Mittagszeit überwacht. Hierbei ergaben sich zwei Verstöße wegen unerlaubter Benutzung der Rad- und Gehwege.