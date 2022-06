Eine nächtliche Autofahrt durch Germersheim endete für einen 34-Jährigen im Gefängnis. In der Nacht zum Donnerstag geriet der Mann in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand der Autofahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Zudem bestanden gegen ihn noch zwei offene Haftbefehle. Eine Blutprobe wurde entnommen, im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.