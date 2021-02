Mit dem Umbau des Knotenpunktes L540/K10 bei Jockgrim wird am 23. Februar begonnen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (Speyer) mit. Die Baukosten für den Umbau des Knotenpunktes und die Fahrbahnsanierung der L 540 betragen rund 750.000 Euro.

Der Umbau des Knotenpunktes erfolgt in zwei Bauabschnitten. Anschließend wird in einem 3. Bauabschnitt auf der L540 in Richtung Wörth zusätzlich die Fahrbahn saniert. Die Bauarbeiten werden – gute Witterung vorausgesetzt – bis Ende Juni 2021 andauern. Für die Umleitung des ersten Bauabschnittes wird im Bereich der L549 eine Behelfszufahrt errichtet. Die Umleitung wird von der L540 mit einer Ampel über die Behelfszufahrt zur K10 in Richtung Jockgrim geleitet und umgekehrt.

Im zweiten Bauabschnitt wird die K10 in Richtung Jockgrim gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L540 in Richtung Jockgrim und umgekehrt. Der dritte Bauabschnitt betrifft die Fahrbahnsanierung des etwa 700 Meter langen Streckenabschnittes der L540 vom Knotenpunkt in Richtung Anschlussstelle B9/Wörth. Für diese Arbeiten wird die L540 gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 9, Anschlussstelle Kandel/Jockgrim/Rheinzabern, zur L549 und K10 nach Jockgrim.