Der Fahrer eines Linienbusses ist am Montag in und um Schwegenheim durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, mit der er offenbar mehrmals andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Laut Polizei wurde eine junge Fahrschülerin während ihrer Fahrstunde gegen 14.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Schwegenheim und Harthausen von dem Linienbus überholt. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Bus unmittelbar vor dem Fahrschulfahrzeug wieder einscheren und nur die gute Reaktion im Fahrschulwagen verhinderte Schlimmeres. Laut Zeugen ist der Busfahrer dann mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Bahnhofstraße in Schwegenheim gefahren, wobei er an der Kreuzung zur Schulstraße einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer gefährdete. An einer Haltestelle in der Hauptstraße wollte der Fahrlehrer den Busfahrer auf seine Fahrweise ansprechen. Dieser flüchtete jedoch und ließ einen wartenden Fahrgast an der Haltestelle zurück. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.