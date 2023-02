Lange Staus gibt es am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr rund um das Wörther Kreuz auf der A65. Die Ursache sind dringende Asphaltarbeiten, die am Mittwochabend begonnen haben und bis zum Morgen um 6 Uhr fertiggestellt sein sollten, hieß es von der Polizei Wörth. Allerdings dauern die Arbeiten wohl noch an, Richtung Karlsruhe steht deshalb nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung.

Gegen 8.30 Uhr reicht der Stau in der Pfalz noch bis Kandel-Mitte. „Es geht nur sehr langsam voran“, heißt es dazu von der Polizei. Betroffen sind außerdem die B9 in der Fahrrichtung Süden und die L540 bis Hagenbach Auch im Innenort von Wörth gebe es Behinderungen, da nun viele Fahrer nach einer Abkürzung suchten.