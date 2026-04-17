Schaidt leidet unter der hohen Verkehrsbelastung. Bei diesem Thema zeigt sich, wie gering die Bedeutung des Ortsbeirats ist.

Sollte jemand Zweifel daran haben, dass die Anwohner von Speckstraße und Oberer Hauptstraße in Schaidt unter einer außergewöhnlich hohen Verkehrsbelastung zu leiden haben, sollte er sich für kurze Zeit einfach mal an das Bürgerhaus stellen und den Verkehr beobachten. Dass hier etwas geschehen müsste, ist seit mehr als 20 Jahren klar. Abhilfe hatte schon der frühere Bürgermeister der Stadt Wörth in seinem (ersten) Wahlkampf für dieses Amt versprochen. Geschehen ist derweil: nichts.

Immer wieder beschäftigt sich der Ortsbeirat mit dem Thema, beschließt Resolutionen und stellt Anträge. Jetzt will man zeitnah einen Runden Tisch. Deutlich wurde aber auch bei der jüngsten Sitzung, wie machtlos dieses Gremium letztlich ist. Erinnert fühlte man sich an die Verhandlungen wegen der Rückstufung der K23. Da wurden ja die Wünsche des Ortsbeirates auch nicht berücksichtigt. Von einem „Schlag ins Gesicht“ sprach der frühere Ortsvorsteher Kurt Geörger.

Der Ortsbeirat kann beraten, wünschen, vorschlagen, aber kaum etwas effektiv beschließen. Entscheidend ist der Stadtrat, der auch die finanziellen Mittel bereitstellen muss. Doch am Geld dürfte die verstärkte Kontrolle eines Gefahrenschwerpunktes, wie dem am Eingang der Speckstraße, nicht scheitern. Geblitzt wird gerne auch an anderen Stellen. Nicht immer lauern dort Gefahren! Und bauliche Maßnahmen müssen nicht unbedingt sehr teuer sein. Man müsste einfach mal etwas wagen, um Erfahrungen zu sammeln.