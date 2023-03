Weil derzeit die Bushaltestelle Scherrngasse in Schwegenheims Hauptstraße in Richtung Weingarten barrierefrei gemacht wird – und deshalb die Verkehrsfläche dort verengt, die Straße halbseitig gesperrt ist, kann es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Darauf weist Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) hin: „Es wird manchmal eng.“ Seinen Angaben zufolge dauern die Arbeiten zwei Wochen. „Und dann geht es am Lindenplatz weiter“, informiert er. Dort soll die Haltestelle in Richtung Speyer barrierefrei werden. nti