Pendlerwege, Touristenzahlen, der Klimawandel und der Bienwaldradweg haben unsere Leserbriefschreiber beschäftigt.

„Andere Anwohner werden belastet“

Zum Bericht „Pendler sollen draußen bleiben“, RHEINPFALZ vom 20. Mai: Der Vorschlag, die Bahnhofstraße zu einer Einbahnstraße zu wandeln, mag ja gut gemeint sein, der Nutzen ist dennoch zu bezweifeln. Der Reduzierung des Verkehrsaufkommens in der Bahnhofstraße steht nach Aussage Dr. Nitsche (Bürgermeister von Wörth; Anm. d. Red.), nur die Erhöhung auf einem „vergleichsweise kurzen Teil“ der Ludwigstraße entgegen.

Das Verkehrsaufkommen erhöht sich dann allerdings auch in der Hanns-Martin-Scheyer-Straße vom Kreisel Herrenstraße bis Bahnhof. Der Durchgangsverkehr von Jockgrim wird sich dadurch nicht abhalten lassen.

Wer steht schon gerne auf der B 9 Richtung Karlsruhe im Stau, wenn er durch Wörth, nun durch einen kleinen „Umweg“ über den Kreisel, einfacher vorwärts kommt! Die bereits stark lärmgeplagten Anwohner entlang der Hanns-Martin-Scheyer-Straße zwischen Kreisel und Bahnhof werden zusätzlich belastet.

Schon das Erscheinungsbild dieser Straße lässt, ähnlich wie an anderen Stellen in Wörth (Umgehung Richtung Abtswald), eher an eine Landstraße erinnern, statt an einen Innerortsbereich. Diese Straßen laden geradezu zum Rasen ein! Es wäre doch ein Leichtes hier geschwindigkeits- und somit lärmreduzierende Maßnahmen umzusetzen.

Weiterhin kommt auch noch der stark anwachsende Güterverkehr hinzu, der zu jeder Tages- und Nachtzeit rangiert, und lautstark an- und abfährt. Aber hier weist die Stadtverwaltung die Verantwortung von sich. Generell hat Wörth insgesamt ein Lärmproblem, dass nicht durch einzelne Maßnahmen lokal zu Lasten anderer gelöst werden kann. Hier fehlt es an einem Gesamtkonzept, über das sich die Verantwortlichen einmal Gedanken machen sollten.

Michael Stüber, Wörth

„Luftbuchung in Sachen Tourismus“

Zu „Kurz notiert: Touristen kommen trotz Pandemie“, RHEINPFALZ vom 7. Mai: Die Stadtverwaltung Germersheim wird nicht müde, ihre Aktivitäten im Tourismusbereich als Erfolgsgeschichte zu verkaufen, doch bei ihrer Auswertung der Zahlen des Vorjahres hat wohl der Wunsch, tolle Ergebnisse verkünden zu können, den Blick auf die Realität zu stark verstellt: Es wird eine positive Bilanz in Bezug auf die Übernachtungszahlen gezogen, die sich bei genauem Hinsehen als „Luftbuchung“ herausstellt.

Im letzten Jahr soll es 40.356 Übernachtungen bei örtlichen Anbietern von Beherbergungsmöglichkeiten gegeben haben. Der Jahresbericht „Gäste und Übernachtungen im Tourismus 2020“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz weist allerdings auf Seite 31 für die Stadt Germersheim 7513 Gäste und 16.131 Übernachtungen aus. Die Zahl 40.356 erscheint zwei Zeilen darüber – als Zahl der Gäste im Landkreis Germersheim.

Was der Lockdown damit zu tun hat, dass die Zahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz nicht errechnet werden kann, ist für mich schleierhaft. Die Stadtverwaltung stellt sich aber selbst ein Armutszeugnis für ihre Effektivität aus, wenn sie – nicht zum ersten Mal – „technische Probleme“ als Ausrede dafür anführt, keine Gebühren zu erheben.

Hermann Völkel, Germersheim

„Chancen vertan“

Zu „Helles Pflaster im Kampf gegen die Hitze“, RHEINPFALZ vom 21. Mai: Mit gutem Beispiel vorangehen? Bereits die ersten zwei Sätze des Artikels bringen es auf den Punkt: „Grün wirkt wie eine natürliche Klimaanlage und kühlt das Klima ab. Je grüner Germersheim ist/wird, desto besser ist es gegenüber Hitze geschützt.“

Um das Leben in Städten auch in Zeiten des Klimawandels erträglich zu machen, braucht es Grün. Sei es in Form von Bäumen, Rasen oder anderen Pflanzen. Und in dieser Hinsicht hat Germersheim in den letzten Jahren viel verloren. Nicht nur der auf dem Bild zu sehende Paradeplatz, auch die angrenzende Orffstraße und nun die im Umbau befindliche Straße An der Hochschule sind beredte Zeugnisse dafür, dass es die Stadt mit dem, was sie ihren Bürgern ans Herz legt, selbst nicht so genau nimmt. Statt grüne Inseln zu schaffen und der Versiegelung entgegenzuwirken, wird alles zugepflastert.

Damit geht Regenwasser, von dem es in der Südpfalz ohnehin immer weniger gibt und das sonst ins Grundwasser gelangen würde, in der Kanalisation verloren. Alte große Bäume, die Schatten spenden und Kühle bringen, werden geopfert mit Verweis auf neu gepflanzte Bäumchen. Dabei muss man wissen: Es braucht etwa 10.000 junge Bäumchen, um sofort die gleiche kühlende Wirkung zu erreichen und die gleiche Menge Sauerstoff zu liefern wie eine einzige hundertjährige Buche.

Helle Steine sind schön und gut, aber nichts gegen einen kühlenden Rasen oder Schatten spendende Bäume. Mit den letzten innerstädtischen Straßenbauprojekten haben die Verantwortlichen in der Stadt eine große Chance vertan, Germersheim auch im Sommer lebenswerter und erträglicher zu machen. Daran werden leider auch die drei kleinen Pflanzkübel in der Sandstraße nichts ändern. Bei künftigen Bauvorhaben muss die Stadt sich daher an ihren eigenen Worten messen lassen und den Klimawandel sowie seine Folgen stärker in den Fokus rücken.

Susanne Himken, Germersheim

„Gegen jede Vernunft“

Zu „Anwohner wollen Bienwald-Radweg“ und „Arbeit für die Mülltonne“, RHEINPFALZ am 21. Mai Ei was geht’s da bunt Rheinpfalz-rund ab wegen eines märchenhaften Asphalt-Radwegs bei Hänsel-und-Gretel im Bienwald, zuvor in Artikeln und Kommentaren der Dornröschen, Pressemitteilungen und Leserbriefen nach Gebrüder Grimm (...) Und wie der drauf haut im vollsten Schmackes: „Anwohner wollen Bienwald-Radweg !!!“ Dünstet Ansichten aus fast wie im Planungs-Märchenbuch vor 50 Jahren und alles riecht eher nach : „ Anwohner sollen das gefälligst wollen, verstanden !“

Die Anwohner und Bürgermeister u.a. des Bienwalds sind aber keine Gartenzwerge. Sie haben längst gemerkt, obwohl über 50 Jahre schutzlos der Auto-über-alles-Ideologie ausgesetzt: die motorisierte Raserei ist das Problem auf Bienwaldstraßen und sonst wo. Warum nicht endlich, mit Vernunft, das Rasen auf der L 545 konsequent abschaffen mit Tempo 25 bis 30, und den Durchgangsschleichverkehr auch. Bitte nicht brüllen, denn daraus käme für niemand ein wichtiger (Zeit-)Nachteil. So ist der extra-asphaltierte Radweg mit mehreren Hektar Bodenverfestigung schlicht überflüssig. Er wäre doch nur ein Zurückweichen vor dem Allmachtsanspruch der Raserei auf der vorhandenen Straße.

Aber längst dämmert es den Anwohnern und Bürgermeistern bis in die entlegenste Siedlung, in 2021 längst in der Klimakatastrophe: es ist gegen jede Vernunft und Zukunft, heut noch Geld für neue Verkehrsflächen auszugeben, wenn deren Endzweck doch „mehr Platz für den CO 2 -ausstoßenden Kfz-Verkehr“ ist. Das Geld wird in mageren Corona-Zeiten woanders dringendst gebraucht. (...)

Vermutlich haben nun Gewählte 5 Millionen Euro in Mainz herausgeholt für ein Projekt, das mit Sinn und Zukunft einige andere Inhalte haben muss (ja muss): auf Strecke Steinfeld-Bienwaldmühl-Neulauterburg Einbau von Tempobremsen (Schwellen, Furten, an wesentlichen Knickstellen ne Art Kreisel), usw; auf gesamte Länge eine Radspur abtrennen/ausweisen. Und es dürfte der Geldbetrag auch reichen, um in durchquerten Siedlungen - ringsum den Bienwald weitere Maßnahmen für die Verkehrssicherheit zu finanzieren. LBM und Straßenbauer werden zu tun und Umsatz haben. Landrat und Bürgermeister werden damit was gut Vorzeigbares für die Anwohner bieten, Von solchem Projektinhalt haben alle was.