Zur Entlastung des Verkehrs soll nördlich des geplanten Neubaugebiets „Südhang“ eine Ortsrandstraße entstehen, die auch im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde vorgesehen ist. In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll eine Gesamtverkehrsstudie die Verkehrsflüsse insbesondere im Hinblick auf die entstehende Ortsumgehung und die Anbindung an die B 9 bei Bellheim erstellt werden. Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) hatte dies im Einvernehmen mit seinen Beigeordneten als Eilentscheidung getroffen und den Auftrag an ein Büro aus Wiesbaden zum Preis von knapp 26.000 Euro vergeben. Der Gemeinderat nahm dies einstimmig zur Kenntnis.

Mit dem Gutachten sollen Möglichkeiten für die Ortsrandstraße aufgezeigt und überprüft werden, welche Funktion eine solche Straße aufweist. Aufgrund Corona und der noch nicht freigegebenen Durchfahrtsstraße in Bellheim sind veränderte Fahrbewegungen erkennbar. Daher wird die Datenerhebung erst ab Mitte des Jahres erfolgen.