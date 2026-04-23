Am Sonntag, 26. April, wird in Bellheim einiges geboten: Zum einen findet von 11 bis 18 Uhr auf dem Festplatz in der Jahnstraße der deutsch-französische Bauern- und Genussmarkt statt, zu dem über 70 Beschicker aus Frankreich und Deutschland erwartet werden. Das Angebot reicht laut veranstaltendem Südpfalz-Tourismusverein von frischem Gemüse über Salami, Oliven, Öle, Gewürze, Nougat, Honig, Brot, Kürbismehl und Spirituosen bis hin zu Dekorativem und Nützlichem aus Holz, Papier, Stoff, Metall, Wolle und Glas. Von 13 bis 18 Uhr öffnen Geschäftsleute im Ort ihre Ladentüren zum verkaufsoffenen Sonntag. Darüber hinaus bieten bis dato über 90 Bellheimerinnen und Bellheimer in ihren übers Dorf verteilten Höfen und Einfahrten Waren an: zum Beispiel Elektronik, Kleidung, Werkzeug, Möbel, Baby- und Kindersachen, Spiele, Schallplatten und Trödel. Für den Hofflohmarkt anmelden können sich Anbieter nach Mitteilung des Hofflohmarkt-Teams noch bis Samstag, 25. April. Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter https://www.hofflohmarkt-bellheim.de/.