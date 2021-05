Die Anlage läuft rund, macht Biomüll zu Energie. Das Vergärungswerk Westheim liefert Biogas, Kompost und Flüssigdünger. Alles bestens. Aber viele Verbraucher sollten doch noch ihre Gewohnheiten umweltfreundlich ändern .

Die neue Biogut-Vergärungsanlage in Westheim brummt. Nach dem erstenVon Th Betriebsjahr – noch nicht einmal ein ganzes – stehen 38.000 Megawattstunden Gas und etwa 4000 Tonnen Kompost sowie Flüssigdünger in der Produktionsbilanz. Die Gasmenge entspricht etwa dem Stromverbrauch von 7600 Vier-Personen-Haushalten rechnete Rainer Glock vor. Er ist Geschäftsführer der BVB Biogutvergärung GmbH in Bietigheim, die die Anlage betreibt.

Glock referierte in der ersten digitalen Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses im Kreis Germersheim. Die Anlage habe die Erwartungen übertroffen, obwohl es Störungen gegeben habe, sagte Glock. Letztlich sei das aus rund 50.000 Tonnen Biomüll und Grünabfällen aus der Landwirtschaft produzierte Methan in einer Reinheit von 96 bis 98 Prozent ins Gasnetz eingespeist worden.

Kompost für Privatleute zu kaufen

Neben Flüssigdünger, der über Landwirte auf Feldern im Umkreis bis 80 Kilometer ausgebracht wird, hat die Anlage auch rund 4000 Tonnen Kompost produziert. Der wird ebenfalls von einer Partnerfirma zu Gartenerde oder Blumenerde aufbereitet und kann sackweise gekauft werden. Ab Frühjahr, ein genauer Termin ist noch nicht festgelegt, soll die Komposterde auf den Wertstoffhöfen Berg, Rülzheim und Bellheim zu kaufen sein. Für den Flüssigdünger werden laut Glock noch Abnehmer gesucht, die BVB werde ihn auch französischen Landwirten anbieten, „da entstehen ja auch keine großen Transportwege“.

Transportwege waren schon bei der Planung der Anlage ein wichtiges Thema. Immerhin rollt der Biomüll nicht nur aus dem Kreis Germersheim (11.700 Tonnen/Jahr) sondern auch aus Ludwigsburg (23.000 Tonnen/Jahr), Karlsruhe und Landau per Lkw nach Westheim. „Rund 20 Hin- und Rückfahrten pro Tag wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich gezählt“, sagte Glock. Das sei weniger als ursprünglich erwartet. Über den Verkehr habe es keine Beschwerden aus den umliegenden Dörfern gegeben, dafür über Gestank. Bei einem technischen Defekt sei Rohgas ausgetreten. „Wie eine Stinkbombe“ beschreibt Glock den Schwefelwasserstoff-Geruch, der über Westheim waberte.

Die Frage nach der „Reinheit“ des angelieferten Biomülls beantwortete Glock zurückhaltend. Nach wie vor sei zu viel Plastik, Glas und Restmüll im Biomüll. Die Werbeoffensive der Landkreise zeige zwar Wirkung, der Müll sei weniger verunreinigt, aber es bleibe viel Luft nach oben. Die Vergärung von Müll aus Karlsruhe habe man stark reduziert, da er sehr stark verunreinigt angeliefert werde. Glock: „Man findet im Biomüll alles, was verpackt in den Kühlschränken liegt“. Will sagen: Lebensmittel – Reste, verdorben oder mit abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum – landen inklusive Verpackung im Biomüll. Landrat Fritz Brechtel (CDU) kündigte an, im Kreis die Informationskampagne „Kein Plastik in die Biotonne“ fortzuführen.

Der Abfallwirtschaftsausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Ausschreibung für die Biomüllsammlung ab 1. Juli 2022 mit der Bedingung zur energetischen Verwertung (Gas) und stofflichen Nutzung (Kompost) zu verbinden. Damit kommt die neue Westheimer Vergärungsanlage mit ins Bieterrennen.

Sperrmüllabfuhr funktioniert - mit kleinen Macken

Mit der seit 2019 geänderten Sperrmüllabfuhr ist man bei der Abfallwirtschaft zufrieden. Seit Sperrmüllabfuhr individuell für jeden Haushalt bestellt werden kann, seien die Menge zurück aber die Kosten nach oben gegangen. „Das ist die richtige Richtung“, sagte dazu der Fachbereichsleiter Abfallwirtschaft, Jürgen Stumpf. „Wir haben weniger Müll und bieten mehr Service. Wir wussten, dass das teurer wird.“

Ein Vorteil, so Landrat Brechtel, sei der damit verbundene Rückzug der Sperrmüllfledderer, der sogenannten „weißen Flotte“. Für die sei der Aufwand bei Einzelterminen und nicht mehr in ganzen Verbandsgemeinden nicht mehr lohnenswert. Allerdings, so der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile (CDU), gebe es bei Sperrmüllsammlungen in seiner Stadt immer noch viele Verschmutzungen und Sperrmüll, der liegenbleibe. Der Kreis solle seine Sammler anweisen, immer alles mitzunehmen, egal, ob zu große Menge oder falsches Material.