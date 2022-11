Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1945 bestätigte positive Corona-Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 57.092 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie, so die Kreisverwaltung. Seit Donnerstag wurden 54 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie beträgt 219 (Stand 4. November, 12 Uhr). Laut Landesuntersuchungsamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 300,8 gesunken, nach 337,9 am Tag zuvor.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 4420 Infizierte seit Beginn der Pandemie/174 aktuell infizierte Personen/4220 Genesene/26 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 8224/338/7869/17

VG Kandel: 6519/265/6236/18

VG Jockgrim: 8078/320/7724/34

VG Rülzheim: 7257/309/6926/22

VG Bellheim: 5953/161/5754/38

Germersheim: 9500/186/9283/31

VG Lingenfeld: 7141/192/6916/33

Kreis GER: 57092/1945/54928/219.