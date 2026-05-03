Eine Wohnungsdurchsuchung und die Führerscheinsicherstellung waren das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Laut Polizeibericht war ein Autofahrer am Freitag, 1. Mai, gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Hagenbach unterwegs. An einer Fußgängerfurt kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und gefährdete dadurch auf dem Gehweg befindliche Personen. Anschließend fuhr der Fahrer weiter. Da sich die Zeugen das Kennzeichen merkten, konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. Da jedoch an der Halteranschrift niemand öffnete, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Tür geöffnet, die Wohnung durchsucht, der Beschuldigte ermittelt und, da eine Alkoholisierung merklich war, eine Blutprobe durchgeführt. Im Anschluss wurden der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.