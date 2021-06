In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat über die Änderung des Regionalplans Rhein-Neckar. An neuen Wohnbauflächen würde Steinweiler rund 2,7 Hektar in den nächsten 15 Jahren dazu bekommen. Das entspräche etwa 40 Grundstücken. Die Nachfrage werde sicher höher sein, allerdings habe Steinweiler noch weitere Potenzialflächen. Wegen der starken Nachfrage wurden auch die Vergabekriterien für die letzten fünf Restgrundstücke des letzten Baugebietes verändert beziehungsweise der Bewerberkreis stark eingeschränkt. So werden Bewerber, die bisher noch keinen Bauplatz von der Gemeinde erworben haben ebenso bevorzugt wie Bewerber ohne Grundeigentum. Bewerber sollen in das Haus selbst einziehen und dies als Hauptwohnung halten.

Steinweiler wird Geld aus dem Digitalpakt für Schulen anfordern. Damit sollen das, – jetzt schon nicht schlechte – WLan in der Schule weiter verbessert werden (10.000 Euro) und zwei Smartboards als Tafelersatz angeschafft werden (je 9000 Euro). Die Smartboards könnten auch für das Homeschooling eingesetzt werden. 90 Prozent der Anschaffungskosten werden gefördert.