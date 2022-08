Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es am Mittwoch zur Mittagszeit. Nach Angaben der Polizei begann die Flucht eines jungen Mannes auf der B39 bei Hockenheim aufgrund gestohlener Kennzeichenschilder gegen 11.30 Uhr. Die Flucht vor der Polizei führte ihn über die Rheinbrücke bis Speyer und von dort über die B9 in Richtung Germersheim. Dabei verursachte er mehrere Unfälle. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Bei der weiteren Fahrt durch Bellheim und Rülzheim versuchte der 28-Jährige die eingesetzten Polizeifahrzeuge durch Ausbremsen und Rammen an der Verfolgung zu hindern. In Herxheim fuhr der Autofahrer zwischen geschlossenen Bahnschranken hindurch. Schlussendlich wurde er auf der L549 am Verkehrskreisel zwischen Hatzenbühl, Rheinzabern, Jockgrim und Kandel von der Polizei kurz vor 12 Uhr gestoppt. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 28-Jährige Widerstand. Im Wagen befand sich eine schwangere Frau, diese wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. In den sozialen Netzwerken wurde wegen des Lärms unter anderem spekuliert, dass in Rülzheim eine Bank überfallen wurde.