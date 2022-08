Zu einer wilden Verfolgungsjagd kam es am Mittwoch zur Mittagszeit. Nach Angaben der Polizei begann die Flucht eines jungen Mannes in Hockenheim, führte ihn über die Rheinbrücke bis Speyer und von dort in den Landkreis Germersheim. Über die B272, Zeiskam und quer durch Bellheim führte ihn die Verfolgungsjagd bis zum Verkehrskreisel an der L549 zwischen Rheinzabern, Hatzenbühl, Jockgrim und Kandel. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, ob in Rülzheim eine Bank überfallen wurde, oder es wurde gefragt, was in Bellheim los gewesen ist. Was letztlich der Grund für die Flucht war und weitere Details ermittelt derzeit die Polizei. Sicher ist, dass die Verfolgungsjagd gegen 11.30 Uhr losging und kurz vor 12 Uhr an besagtem Kreisel endete. Dort klickten die Handschellen, nachdem das Auto von der Polizei gestoppt worden war.