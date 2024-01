Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 24-Jähriger mit der Polizei. Der Autofahrer flüchtete am Donnerstag gegen 22.45 Uhr vor einer Polizeikontrolle in der Sondernheimer Straße. Auch nachdem er in der Blumenstraße mit einem parkenden Wagen kollidierte, gab er seinen Fluchtversuch nicht auf. Ein zweites mal kollidierte sein Auto mit einer Laterne in der Straße „An Fronte Lamotte“ und war dann fahrunfähig. Der Grund seines Fluchtversuchs sei der Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln gewesen, heißt es im Polizeibericht. Verletzte gab es nicht und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.