Nach einer Verfolgungsjagd durch die Karlsruher Innenstadt hat die Polizei am frühen Freitagmorgen einen 28-Jährigen festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Mann, als eine Streife ihn kontrollieren wollte. Er sei mit hohem Tempo gefahren, habe dabei mehrere Verkehrsregeln missachtet und andere Fahrer gefährdet. Auf der Bundesstraße 36 in Richtung Mannheim prallte er den Angaben zufolge seitlich mit dem verfolgenden Streifenwagen zusammen. Nach einer weiteren Beinahe-Kollision sei es den Beamten schließlich gelungen, den Flüchtigen in Leopoldshafen zu stellen. Offenbar stand der 28-Jährige unter Drogeneinfluss, war mit falschem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.