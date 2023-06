Ein Personenwagen sollte am Dienstagmorgen im Geranienweg in Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch der Fahrzeugführer ergriff die Flucht. Das Fahrzeug habe nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt werden können, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 21-Jährige flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Wald. Seine Personalien konnten jedoch ermittelt werden. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.