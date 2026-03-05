Weil er bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Jockgrimer Straße mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist, wollten Wörther Polizisten am Mittwochabend um 20 Uhr einen Autofahrer kontrollieren. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, flüchtete der jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jockgrim. Dabei gefährdete er laut Polizeibericht eine Beamtin, die sich aber durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Sie Verfolgung des Flüchtigen wurde sofort aufgenommen und konnte in einer Sackgasse in Jockgrim beendet werden, wo der 25-jährige Fahrer festgenommen wurde. Der Grund für den Fluchtversuch wurde schnell klar: Der junge Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Während der kurzen Verfolgungsfahrt wurden laut Polizei keine Dritten gefährdet und es wurde auch niemand verletzt.