Um die Versorgung der Bewohner in der Wohn-Pflege-Gemeinschaft trotz zahlreicher Corona-Infektionen sicherzustellen, ist der Vorsitzende dort eingezogen und packt mit an. Die RHEINPFALZ hat mit ihm über die Stimmung im Wohnprojekt in Quarantäne gesprochen.

Neun der elf Bewohner einer Senioreneinrichtung in Neuburg wurden positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Betreuungskräfte des Wohnprojekts befinden sich deshalb fast alle in Quarantäne. Nun sind der Vereinsvorsitzende und seine Frau kurzfristig die Wohn-Pflege-Gemeinschaft „Am Dorfplatz“ gezogen, um dort die Versorgung der Senioren sicherzustellen. „Ich habe mein Bett hier aufgeschlagen. Das ist für mich selbstverständlich“, sagt Robert Ruppenthal.

Die Bewohner sind zwischen 79 und 95 Jahren alt. Zwei von ihnen, darunter die 95-Jährige, werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Trotz der Infektion mit dem Coronavirus allerdings nicht wegen Covid-19, sondern wegen Erkrankungen, die schon vorher bestanden, erläutert Ruppenthal.

Gemeinsam mit dem 60-jährigen Ruppenthal und seiner 65-Jährigen Frau kümmert sich nun noch eine Pflegekraft um die Senioren. Diese Fachkraft wurde zwar positiv getestet, zeigt aber keine Symptome. Da sie als systemrelevant gelte, sei sie nun weiter im Einsatz, berichtet Ruppenthal. Er hofft, dass bald noch eine weitere Kraft aus Frankreich, deren Testergebnis noch aussteht, dazukommt.

Ruppenthal und seine Frau wurden auch schon getestet, beide Tests fielen negativ aus. Sie kümmern sich nun um alle Bewohner, auch die Infizierten. „Ich versuche mich so gut wie möglich zu schützen, aber Sie müssen anpacken“, sagt er. „Wir gehen davon aus, dass auch wir inzwischen positiv sind.“

Immerhin Treffen im Gemeinschaftsraum

Seit März 2018 ist die sogenannte Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Neuburg bewohnt. Die Einrichtung geht auf eine Initiative des Bürgervereins zurück und ist auf 12 Bewohner ausgelegt. Diese schließen einen Mietvertrag über ihr Zimmer ab, das mit eigenen Möbeln ausgestattet wird. Geführt wird das Projekt vom Verein „WohnPfleGe und häusliche Betreuung Neuburg“, die medizinische Versorgung übernimmt ein Pflegedienst aus Landau. Außerdem kümmern sich acht Betreuungskräfte, alle in Teilzeit, im Haus um die sogenannte Grundpflege, wie das Waschen und Duschen.

„Wir hatten seit März 2020 alles getan, damit das nicht passiert“, sagt Ruppenthal. Nun sei die Stimmung schon etwas gedrückt. Immerhin dürften die Infizierten sich im Gemeinschaftsraum treffen. Die beiden negativ Getesteten ziehen sich ihrerseits in ihre Zimmer zurück. „Aber da sie sich noch gegenseitig besuchen dürfen, ist es nicht ganz so schlimm.“ Natürlich sei es nun bedrückend für alle, dass kein Besuch kommen darf. Doch immerhin gebe es einen kleinen Hinterhof für frische Luft. Auch wenn die Senioren aufgrund ihres Alters der sogenannten Risikogruppe angehören, ist die Motivation gut: „Unsere Bewohner sind ja größtenteils klar im Kopf“, sagt Ruppenthal. „Die sagen, da müssen wir jetzt durch, die 14 Tage stehen wir durch.“

Kreis stellt auf Warnstufe Gelb

Über das Wochenende waren die Fallzahlen im Landkreis deutlich gestiegen. Hintergrund war eben diese Infektionskette im südlichen Landkreis. Neben den neun Bewohnern wurden auch zwei Mitarbeiter eines Pflegedienstes sowie zwei Betreuungskräfte positiv getestet teilte die Kreisverwaltung am Dienstag um 13 Uhr mit.

Damit gibt es derzeit im Kreis 40 positiv getestete Personen, darunter ist eine Neuinfektion. Genesen sind 347 Menschen, sechs sind verstorben. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 393 Personen positiv getestet. Stand Dienstagnachmittag befinden sich kreisweit 330 Menschen in Quarantäne.

Die gestiegene Zahl führte dazu, dass der Landkreis Germersheim im Rahmen des Warn- und Aktionsplans des Landes auf gelb gestellt wurde. Es handele sich bisher um ein sehr lokales Ausbruchgeschehen, so die Kreisverwaltung. „Es ist eine kleine Struktur, die aktuell keine Beteiligung des restlichen Kreises verursacht hat.“

Der Landkreis Germersheim hat unmittelbar mit Bekanntwerden der ersten positiven Ergebnisse mit der Umfeldermittlung und Kontaktnachverfolgung begonnen. „Mit einem hohen Personal- und Zeitaufwand wurden und werden Kontaktpersonen ermittelt, individuell betrachtet und individuell Maßnahmen eingeleitet“, heißt es in der Pressemitteilung. Entsprechende Testungen seien angeordnet worden. „Generell ist für eine solche Ermittlung eine enge Zusammenarbeit und Auskunftsfreude der Betroffenen notwendig“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Verwaltung wieder geschlossen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach wird aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens für den offenen Publikumsverkehr geschlossen. Wenn immer möglich, sollen Anliegen telefonisch, per E-Mail oder schriftlich geklärt werden, teilte die Verwaltung mit. Die Mitarbeiter seien bemüht, alle Anliegen zeitnah zu bearbeiten. In den Fällen, in denen eine persönliche Vorsprache aus rechtlichen Gründen erforderlich oder aus sonstigen Gründen nicht vermeidbar ist, ist der Zugang zum Verwaltungsgebäude nur nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen und Erreichbarkeiten unter www.vg-hagenbach.de